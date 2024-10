Orissaare Brass kutsub muusikasõpru sünnipäevale

Brassi dirigendi Artur Müüri sõnul on kell 18 algavale kontserdile oodatud kõik puhkpillimuusikasõbrad, sealhulgas brassi endised liikmed.

"Esitame peamiselt vanu maailma muusikahitte noortele sobilikes seadetes," ütles Müür. Lisaks on kavas mõned eesti lood, näiteks "Rongisõit", millele on seade teinud Karlis Saar, ja "Harju süit", mille autor on Valdo Rüütelmaa.