Saaremaine bänd The Werg andis välja muusikavideo ja singli "Paces"

The Werg on neljaliikmeline eksperimentaalset instrumentaalmuusikat loov bänd. Kasvanud üles Saaremaal, on bändi liikmed Sander Sepp, Jüri Põld, Indrek Viires ja Lauri Põld ühiselt musitseerinud juba mitmeid aastaid. Eesti eksperimentaal-instrumentaalbänd The Werg andis reedel välja singli nimega “Paces”, ärgates seeläbi mitmeaastasest loomingulisest talveunest.