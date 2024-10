Räim ja Nisu hakkavad sõitma uues Eesti profiratturite meeskonnas

Hetkeseisuga on meeskonna nimeks QUICK PRO TEAM, kuid kaks nimisponsori kohta on veel vabad, mis tähendab, et nimi võib veel muutuda.

Eestlastest on hetkeseisuga meeskonna koosseisu kinnitatud Martin Laas, Gleb Karpenko ning saarlased Mihkel Räim ja Oskar Nisu.

Loodava meeskonna hiinlasest juht Chen Xiaoyang tõdes, et eestlased tegid sel aastal suurepärase hooaja, mille vältel saavutati 11 UCI kategooria profivõitu.

“Nii head hooaega ei suutnud isegi mina ette kujutada. Eestlaste panus meeskonda on niivõrd suur, et otsustasin koostööd teha Eesti Jalgratturite Liiduga ning meeskonna hoopis Eestis registreerida. Kui sel hooajal olime sunnitud teatud võidusõitudel välja panema rohkem mongoolia rattureid, siis edaspidi meil selliseid piiranguid pole ja saame kõik kaardid mängida eestlaste peale,” lisas tiimi esindaja.

Uue tiimi esisprinter Martin Laas sõnas, et tegu on olnud tõesti super hooajaga ning peale mitut kehvemat hooaega võib õelda, et “I’m back” ning tunnen, et olen taastanud oma enesekindluse.

Narva-Jõesuust pärit rattur Gleb Karpenko sõnas, et on väga põnevil võimaluse pärast sõita sinimustvalge lipu all. “Enamjaolt pean tegema nn musta tööd, kuid olen siiski väga rahul, sest tean oma rolli hästi ja seda hinnatakse meeskonnasiseselt kõrgelt. Samuti saan väiksematel sõitudel ka oma võimaluse”, ütles Karpenko.

Sel aastal oma esimese profivõidu teeninud Oskar Nisu on väga õnnelik, et antud projekt teoks sai ning usub, et just selle pundiga õnnestub tal tulevikus mõni profivõit juurde hankida.

Ka projekti üks algataja Mihkel Räim rõhutab, et peale pikki aastaid välismaa tiimides sõitmist on lõpuks võimalus kodumaa lipu all tulemusi teha, mis tõmbab Eestile heade tulemuste korral kindlasti üsna suurt tähelepanu.

“On privileeg sõita võidu koos oma väga heade sõpradega, kellega ei pea sõidu ajal liialt kommunikeeruma, saame enamikel juhtudel teineteisest aru juba silma vaadates ja olukorda hinnates, lisas Räim.

Praeguse tiimiga teevad Räim, Laas ja Karpenko viimased võidusõidud veel novembri alguses Hiinas.