ULGUSAARLANE ​Tauno Loodus: "Tehke ja tegutsege, laske mõttel lennata!"

Kui ma olin 17, siis kolisin Tallinna, nii et tänaseks on mul juba rohkem kui pool elust veedetud Tallinnas. Ja kaugemal ka, Soomes sai õpitud Lahti polütehnilises ülikoolis. Aga nii Saaremaa kui ka Mandri-Eesti on ikkagi mõlemad südamelähedased. Kui just praegu peaksin valiku tegema, siis suure tõenäosusega oleksin ma seal kahe vahel Suure väina peal.