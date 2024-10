VIDEO Roolipiiga Heljo Kaubi ikka traktoriroolis: "Käed olid villis ja verised, kui koju sain..."

Ajaloolise Põlde talu ostis Oti mõisalt Heljo vanaisa. Naine rõhutab, et tema elab Veere küla asumaadel ja tema õuel olevad mõisaaegsed hooned on kõik kaitse all, midagi ta nende juures teha ei tohi, vaid isa ehitatud elumaja on kaitse alt väljas. Varem oli looduskaitse all ka suur pappel, aga see murdus õnneks pooleks.