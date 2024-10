Mis sundis Arensburgi spaahotellile ilma lubadeta ja kiirustades uut jahutussüsteemi paigaldama?

ARENSBURGI HOTELLI HOONE on osa Kuressaare muinsuskaitsealast ja kuulub B-kaitsekategooria alla, mis nõuab fassaadi ja üldise välimuse autentsuse säilitamist. Seepärast nõuab arhitekt, et tehtud muudatused eemaldataks ja hoone fassaad taastataks esialgsel kujul, et säilitada Kuressaare vanalinna arhitektuurne väärtus ja visuaalne harmoonia.

Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl