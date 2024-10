KÜLAVAHELOOD "Viina on täna lubatud võtta laua taga. Selleks ei pea vetsu minema"

Põllumeestel on saagid salves ja sügistööd lõpukorral. Aeg on niikaugel, et töödest-tegemistest saab kokkuvõtteid teha. Kunagise suurmajandi, mis kandis nime "Saare Tööline´" endised liikmed pidasid 18. oktoobri õhtul Pärsama rahvamajas lõikuspidu.