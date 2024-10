VAHUR REEDE Isegi kilplased said aru, et lehma katusele tirimiseks tuleb koostööd teha!

Eesti asustatud saared on jagatud kaheks – on püsiasustusega väikesaared ja püsiasustusega suursaared. Väikesaarte mereline erisus on kenasti välja toodud püsiasustusega väikesaarte seaduses. Punkthaaval on selles välja toodud, mis erisused on väikesaartel suhtluses riigi ja kohalike omavalitsustega.