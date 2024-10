Neemi külast leiti Eesti jaoks täiesti uus seeneliik

Ploompuu täpsustas, et fotol oleval isendil on oluliselt väiksem kübar – umbes 1 sentimeeter – ja pisemad eosed kui kraetindikul. Siiski pole ta määrangus päris kindel, sest see eeldaks suurema hulga sarnaste seente läbivaatamist, veendumaks varieerumise võimalustes. "Kui määrang osutub õigeks, on tegemist esmaleiuga Eestist," rõhutas ta.