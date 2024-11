Laupäeva lõunaks oli olukord veidi parem, aga siiski on üle 1500 kliendi veel vooluta.

Laupäeva hommiku 8.30 seisuga on Saaremaal 1934 majapidamist ilma elektrita ning Muhumaal 226. Laupäevase 9.30 seisuga on juba 2346 klienti vooluta, kellest 105 Muhus.

Prognoositavaks lõppajaks on märgitud kell 12.00.

Reedel kella 19.06 ajal sai häirekeskus teate, et Saaremaal, Lussu kandis oli puu kukkunud teele ja selle käigus sai auto kahjustada. Inimesed viga ei saanud.

Katkestusi on tormituule tõttu mujalgi Eestis. Üle Eesti on laupäeva kella 8.30 seisuga vooluta üle 14 000 klienti.

Päästjad said reede kella 23.00 seisuga üle Eesti rohkem kui 200 tormiväljakutset, enim väljakutseid oli Lääne regioonis.

Keskkonnaagentuur on peamiselt Lääne-Eestisse lubanud selleks nädalavahetuseks tugevat tormi (kiirusega kohati kuni 32 m/s), mis võib mõjutada elektrivõrgu toimimist ja põhjustada katkestusi. Elektrilevi on tormiks valmistunud ning tööl on mitmed lisabrigaadid.