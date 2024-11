Teade, et kõrgharidusega inimene on hakanud kalmistu leheriisujaks, tegi Marika tuttavad nõutuks. “Osa küsis, et kas sa paremat tööd ei leia, surnuaed on ju nii õudne koht,” meenutab Marika. Aastad aga möödusid ja pikapeale ei teinud enam keegi kalmistutööst numbrit.