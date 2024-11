Eestis võiks tööstuslikult kasvatada söödavaid rannakarpe

Eesti mereakadeemia nooremteadur ja kutseline rannakalur Indrek Adler märkis, et Tagalahe karpidel on potentsiaali palju. Kuigi võrreldes soolasemas vees kasvanud karpidega jäävad siinsed karbid väikesteks, on neil teadaolevalt parem liha ja kesta vahekord. "Kui soolase vee karbist moodustab kest umbes 80 protsenti, siis meil on see ligi 48 protsenti ehk 52 protsenti on meie karbi sees liha," täpsustas Adler.