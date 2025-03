Osavallakogu juht Andrus Raun selgitas, et tegemist on puhtalt Salme jõesadama kai uuendamisega. "Vana on olnud käigus juba üle kümne aasta, oleme seda kevadel ''Teeme ära'' talgute ajal ka õlitanud, aga aeg ja ilmastik teevad oma töö ning alustalastik ja pealmised plangud on paljudest kohtadest mädad," selgitas ta.