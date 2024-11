Maakonna liiklus aastal 2024 Teedel kihutavad mandrikad ja saarlased istuvad lihtsalt joomasena rooli

"Varakahjuga liiklusõnnetusi juhtus Saaremaal käesoleva aasta kuue kuuga kokku 223, mida on 12% rohkem kui aasta varem. Selliseid õnnetusi on palju juhtunud parklates," ütles Aulik. Keskmine sõidukikahju on tänavu kasvanud viis protsenti.