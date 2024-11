GALERII Vaata, kes pälvisid tänavused täiskasvanuhariduse tunnustused

Tunnustusi jagasid Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk, Saaremaa abivallavanem Riina Allik.

Saare maakonna Aasta õppijaks osutus 13. kandidaadi seast valituks Kaja Lempu. Kaja on viimased 20 aastat olnud pidevalt ennast täiendav inimene, kes on osalenud nii pikematel kui lühematel täiendõppe kursustel ja õpitubades, mis seotud eelkõige inimeste vaimese tervise ja terviseteadliku käitumisega.

Kuna Kaja töötab med-õena, on töö pingeline, siis enesetäiendamine aitab hoida tal endal tasakaalu igapäevaeluga hakkamasaamisel.

Kaja on hea näide elukestvast õppijast, kes pere- ja tööelu kõrvalt on jõudnud oma unistuste elukutseni (terviseteadus), kus ta hetkel täiendab oma haridusteed magisterõppes õppides. Samal ajal on ta aktiivne meditsiinihariduse propageerija.

Samas valiti ka Aasta seeniorõppija, kelleks osutus Lille Jaansalu. Lille osales lõõtspilli valmistamise kursusel. Toimus ka 100-tunnine lõõtspilli mängimise õppimise kursus. Märkimist väärib, et peale seda õppis ta selgeks ka lõõtspilli mängimise.

"Kõik õppimisega saadud teadmised aitavad eluga paremini kursis olla. Teadmised on olulised," ütleb Lille. Lille on aktiivne osaleja Saaremaa Simmanitantsu klubis „Meite Moodi”, on segakoor Sauer laulja.