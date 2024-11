Marju Salmelt: Ei ole sellise pilguga vaadanud, pole Kuressaare inimene, aga meil Salmel on see töökoja ots, mis jääb uuest Coopist pisut linna poole, küll kole. Aed tehti ju ümber, aga ikkagi. Veel on Salmele linna poolt sisse sõites näotu vaadata vana väetisekuuri, kuhu on igasugu asju veetud – autod, kruusahunnikud. Võiks ära koristada. Mingeid ettekirjutusi võiks selleks kinnisvara omanikele olla küll.