Saate toimetaja Aare Laine mõtiskleb näitekunsti üle. Mis on näitekunst? Mida õpetatakse teatrikoolis? Polygoni teatrikooli koduleht annab teada, et teatrikool on keskkond, kus läbi tegutsemise ja läbimängimise on võimalik õppida mõtlema ja õppida õppima. Selleks meetodiks on näitekunst. Sellisel moel toimub kõik läbi mängu ja teatriloome, ikka iseenda ja elu tarvis.