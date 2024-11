Valla teine üürimaja sai vundamendi

Saaremaa vallavalitsus sai Lehe 5 Kodu OÜ kaudu Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuselt 999 436 eurot elamufondi arendamise investeeringutoetust mobiilsele tööjõule üürielamu rajamiseks. Teist samapalju lisab investeeringule vallavalitsuse leitud äripartner OÜ Tugev Panus, mis ettevõtete AS Linnasoojus ja Bojaar Invest OÜ kaudu kuuluvad Saaremaa meestele Erich Teigamägile, Mart Loigule ja Olari Aavikule.

Sama investorite seltskond on ka Kuressaares Kitsas 16 asuva üürimaja omanike ringis.

Lehe 5 Üürimaja eesmärk on luua elamispindu mobiilsetele töötajatele ning toetada kogukonna arengut. Taolised üürimajad on vajalikud, et meelitada piirkonda uusi spetsialiste ja tööjõudu, kes aitavad kaasa kohaliku majanduse elavdamisele ja teenuste kvaliteedi tõusule. Kaasaegsed üürikorterid pakuvad mugavaid elamistingimusi, mis suurendavad piirkonna atraktiivsust.