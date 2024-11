JUHTKIRI Mereharidus kui lahendus

Kahju oleks, kui Saaremaale jääks vaid kaks gümnaasiumi – Saaremaa gümnaasium ja Kuressaare täiskasvanute gümnaasium. See muudaks noorte valikuvõimalused üsna ahtakeseks. Praegu on Muhu ja Ida-Saaremaa noortel ju hea võimalus saada keskharidus soovi korral üsna kodu lähedalt.

Kogukond on muidugi gümnaasiumi säilimise poolt. Tõsi, OG gümnasistide arv on aastate tagusega võrreldes kokku kuivanud. Küllap on üks põhjuseid see, et sealne mereharidusõpe hääbus.