LIIA HÄNNI Põhiseadust emotsioonide najal muutma hakata on vale

Mittekodanike hääleõigus jõudis meile põhiseaduse teksti üsna loomulikul viisil, sest see oli olemas juba Jüri Adamsi (põhiseaduse üks autoreid, endine justiitsminister – toim) töörühma eelnõus ja juristide töörühma eelnõus, mille üle me konsulteerisime üsna tihedalt. Nii see hääleõigus põhiseadusesse sai ja keegi ei soovinud seda välja võtta. Seda survet ei tulnud ka rahva poolt. Saabus väga palju kirju inimeste ettepanekutega, aga ma ei mäleta, et keegi oleks kohalike mittekodanike hääleõigust puudutanud.