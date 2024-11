RAHVASTIK Kas jätkuv kahanemine?

Ka riigi tasandil seab strateegia Eesti 2035 eesmärgiks, et rahvastiku osakaal väljaspool Harju- ja Tartumaad suureneks, ehkki teame, et viimastel aastakümnetel on suundumus olnud vastupidine. Käesolevas artiklis hindan tulevikku, kasutades selleks kaht sel aastal valminud rahvastikuprognoosi.