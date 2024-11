Melsase maja palub toetust katuse ehituseks

"Ehkki unistasime hetkel hoopis teiste suuremate tööde elluviimisest, nagu uue tiibhoone ehitamine ning kaminasaali renoveerimine, on hetkel köikse pakilisem saada majale uus korralik katus peale," kirjutab Melsase Sahver sotsiaalmeedias tehtud üleskutses.

Heade abiliste toel on räsitud katusepool saanud ajutise kattelahenduse, takistamaks vihma sisse sadamist.

"Meie nägemuses peaks Melsase maja katus vahetatama juba tervikuna, et tulemus oleks väärikas ning kestaks pea 100-aastase maja peal ka järgmised 100 aastat," märgib majarahvas.

Üles tuleb laduda ka maja kaks korstent, mis samuti tormis kannatada said.

Kui palju katuse vahetus tervikuna maksma läheb, selgub hinnapakkumiste saamisel, ent majarahva sõnul on selge, et lisaks lootusele saada tuge Saaremaa vallalt, tuleb panustada ka kohalikel endil.

"Vötame oma julguse kokku ja kutsume Sind toetama Melsase Maja katusetöid – et Leisi kogukonnamaja säilitaks oma olulise rolli meie inimeste südames ja saaks endale uue hingamise veel paljudele põlvkondadele."

Endast on oodatud märku andma ka inimesed, kes soovivad Melsase maja tööde juures hoopis käed külge panna või ehitusnõu anda.

Melsase majarahvas tänab kõiki, kes juba on aidanud, kes on uurinud, kuidas toetada ning kes on valmis üleskutse peale panustama. "Iga toetus loeb ning kasutame seda sihtotstarbeliselt katuse- ja korstnatöödeks."