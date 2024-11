Koidula maja Lootsi tänaval kukkus kokku ja ootab lammutamisluba

Järk-järgult ikka haletsemisväärsemasse olukorda jõudev paarisaja-aasta vanune ajalooline laevnikumaja Kuressaares Lootsi tänav 14 on ikka ja jälle olnud kõneaineks ka meie lehe veergudel. Hoone teeb eriliseks see, et 1885. aasta suvel peatus seal koos tütrega luuletaja Lydia Koidula.