Kuressaares säravad helkuripuud

"Eelmiste aastate kogemuse pealt nägime, et meie elanike tehtud ja annetusena saadud helkurid leiavad kiirelt omaniku ja on kellelegi väga vajalikud. Nii teadsime ka sel aastal, et helkuripuude ehtimine on vajalik tegevus, mis aitab pimedal ajal paremini nähtav olla," sõnas Hoolekandeteenuste Kuressaare tiimijuht Marianne Polding.