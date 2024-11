Põlisrahva õigusega riigi omavoli vastu

Algatusgrupi liige Kaupo Vipp ütles, et kogu Eestis tunnevad kohalikud aina rohkem, et pole enam peremehed esivanemate maal. "Nende tahtest sõidetakse üle kaevanduste, harjutusväljakute, raudteede, hiigeltuuleparkide jms kavandamisel. Just nagu NSVL-i aegadel. Samas on Eesti maarahvad saamide ja liivlaste kõrval ühed vähesed põlisrahva kriteeriumeile vastavad rahvad Euroopas. St nende maadel ei ole enne neid teadaolevalt keegi teine elanud," rääkis ta.