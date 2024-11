Saaremaa vajabki vanurite jalutajaid ehk valutajaid

Nüüdseks on tulemused juba kokku löödud. „Küsitluse tulemused kinnitavad, et Saare maakonnas on märkimisväärne vajadus taskukohase, usaldusväärse ja paindliku teenuse järele, mis toetab üksinda elavaid eakaid nii sotsiaalselt kui füüsiliselt,“ rääkis üks küsitluse läbiviijatest, Anni Roost.