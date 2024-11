TERVIS Üha enam peresid saab laste muutunud käitumise parandamiseks tuge teraapiast

Tihti tuleb laste nähtav käitumise erinevus välja just lasteaias või koolis. Monika Sarapuu sõnul on kas vägivaldse, kurvameelse, endassetõmbunud või muudmoodi nähtavalt erineva käitumisega lapse puhul just lasteaia või kooli pedagoogid need, kes soovitavad perele nõustamisse minna.