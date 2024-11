Ta tõi näiteks Kihelkonna komando, kus ühes vahetuses on korraga tööl kolm päästjat. "Kõige suurema väljakutsete arvuga perioodideks – ja need on meil statistika järgi teada – saame edaspidi lisaks rakendada veel ühe inimese, aga 12-tunniseks vahetuseks. Või kui tuleb näiteks mingi ohutuse teemaline üritus, siis saame inimese päevaks tööle tuua, nii et ta ei pea ööseks komandosse magama jääma," rääkis Lindmäe.