Saaremaa vald ei kirjuta haridusleppele alla

Volikogu pidas peamiseks põhjuseks lepingust tulenevate kohustuste katmise selgusetuse ja koormuse jagunemise riigi ja omavalitsuste vahel. Lisaks Saaremaa vallale on varem veel mitmed kohalikud omavalitsused teatanud, et ei kirjuta haridusleppele alla.

Haridus- ja teadusministeerium saatis 8. oktoobril läbirääkimiste osapooltele haridusleppe lõpliku versiooni, mida on neil aega allkirjastada novembri lõpuni.

Haridusleppes lepivad osapooled kokku, et üldhariduses töötavatele kvalifikatsioonile vastavatele õpetajatele rakendatakse alates 2026. aastast neljaastmelist karjäärimudelit. 1. aste on alustav õpetaja; 2. aste õpetaja, 3. aste vanemõpetaja ja 4. aste meisterõpetaja. Aastatel 2026-2028 on plaanis alustava õpetaja ja õpetaja alampalga puhul kasutada koefitsenti 1,0, vanemõpetaja puhul 1,1, meisterõpetaja puhul 1,3.