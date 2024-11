Abivallavanem Riina Allik teatas ministrile saadetud vastuses, et vallavalitsuse esindajad on valmis Kallasega kohtuma, et kuulata ära ministeeriumi visioon KTG tulevikust. "Tänase seisuga ei ole vald valmis kooli üle andma alates 1. septembrist 2025, kuna soovime jätta kogukonnale ja kooliperele aega võimalike muudatustega kohanemiseks," põhjendas Allik.