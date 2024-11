VIDEO Kuressaare teatri uus lastetükk ärgitab mängima ja lustima

Lavastaja Aarne Mägi sõnul on tükk väga dünaamiline, koos näitlejatega liiguvad ka suuremad kujunduselemendid. Väiksemad kujunduselemendid sealjuures on stilistiliselt mitte kolme-, vaid kahemõõtmelised.

Markus Habakuke ja Jürgen Ganseni kõrval teevad lavastuses külalisnäitlejatena kaasa Grete Konksi ja Karl Robert Saaremäe, kellele see on esimene töö Kuressaare teatris. "Tegu on väikese teatriga, kus lavataguseid jõude ei ole palju. Sellest tulenevalt tundub repertuaarivalik kuidagi intiimne ja seetõttu kõnekas," nentis Saaremäe. "See maja on meid väga soojalt vastu võtnud ja sellisena paistab ta ka mandrile välja, sest teater sõidab väga palju ka ringi," lisas ta.

Peagi esietenduva tüki kohta ütles Grete Konksi, et teatud tinglikkusele vaatamata on lavastuses olemas kõik klassikalise loo elemendid. Saaremäe lisas, et lugu teavad vanemad põlvkonnad ja oleks tore, kui Kasper, Jesper ja Jonatan, kellel kogu aeg püksid ja traksid kadunud on, saaksid tuttavaks ka järgmistele põlvkondadele. "Lootus on, et meie mäng nakatab noori omavahel mängima ja ehk jõuavad nad sealtkaudu ka teatrisse," lisas ta.