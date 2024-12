PALJU ÕNNE! Saarlaste ajaleht Saarte Hääl sai täisealiseks

Kaheksa aastaga on lehe ilmumine palju muutunud. Millised on suurimad väljakutsed?

Alguses ilmus leht kuus korda nädalas, nüüd kolm korda. Kulud on kasvanud – trükikulud, paber, kojukanne. Varane hommikune kojukanne ei toimi enam, mis on mõjutanud paberväljaande tellijaid. Ajalehe tegemine on kallis lõbu.

Paberlehe tegemine on kallis. Kas veebiväljaande populaarsus muudab paberväljaande tuleviku ebakindlaks?

Kindlasti on veebiväljaanne praegu üks oluline osa ajalehest – 24/7 töötav paralleelkanal, kus on videod, fotogaleriid ja lood. Noor põlvkond eelistab veebi, kuid paberlehe lugejate hulk on siiski stabiilne, sest paljud eelistavad endiselt lugeda paberajalehte, mida saab käes hoida.

Kas paberleht kaob millalgi täielikult?

Ma arvan, et paberleht jääb mingis mahus alles veel pikaks ajaks. Võib-olla muutub see igapäevasest nädalalõpu väljaandeks, kuid paberlehel on endiselt oma koht – seal on pikemad lood, on võimalus mõni artikkel või foto välja lõigata ja talletada mälestusena.

Olen varem pakkunud välja idee, et võiksid kirjutada lehes regulaarselt oma arvamusrubriiki. Miks sa seda ei tee?

Minu arvamus kajastub juba osaliselt kolleegide kirjutistes, sest hommikustel koosolekutel arutame teemasid põhjalikult. Aga kes teab, minevikus olen palju kirjutanud ja võib-olla teen seda ka tulevikus.

Mida sooviksid Saarte Häälele edaspidiseks?

Uudishimu, järjekindlust, optimismi ja tahet märgata ümberringi toimuvat. Julgust reageerida sündmustele ja protsessidele ning kolleegidele sära ja põlemist. Oluline on mitte langeda rutiini ja hoida maailmavaadet avatuna.

Palju õnne sulle, toimetuse kollektiivile ja kõigile lugejatele!

Aitäh! Kui lugejaid poleks, poleks ka ajalehte. Kõik on veel ees!