"Ago on Kaitseliidus ja oma piirkonnas aktiivne inimene, kes on olnud tubli mitte ainult sel aastal, vaid läbi aastate," ütles Pöide malevkonnas rühmaülemana tegutseva Ago Põldoja kohta Kristjan Kaup, KL-i Saaremaa maleva staabiülem malevapealiku ülesannetes. "Sel aastal otsustas maleva vabatahtlikest juhatus, et nüüd on Ago kord tiitlit kanda."