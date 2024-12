Juhtkiri Praktikale Saaremaale? Muidugi!

Praktikandid ise, tulevased arstid, on ajakirjanikega rääkides esile tõstnud nii head vastuvõttu Kuressaare haigla patsientide poolt kui ka siinsete meedikute sõbralikkust ja abivalmidust. Samuti kiidavad praktikandid seda, et ampluaa, kus Kuressaare haiglas saab abiarstina oma teadmisi-oskusi proovile panna ja uusi omandada, on lai.

Sugugi vähetähtis pole see, et haigla maksab oma praktikantidele palka ja pakub neile, kes mandrilt tulnud, ka majutust. Seega pole ime, miks huvi Kuressaare haigla praktikakohtade vastu jagub.

Kuna enamik õeks õppijaid on Saaremaa inimesed, saab haigla nende seast oma kollektiivi tõhusat täiendust. Loodetavasti leiab ka mõni arstiks õppiv ja Saaremaal praktikal käiv noor, et just Kuressaare haigla on see, kus ta end tulevikus töötamas näeb.