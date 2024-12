Kohus karistas SLK endisi juhte tingimisi vangistusega

Holostovi Kinnisvarahalduse AS tunnistati juriidilise isikuna süüdi, karistuseks rahaline karistus 250 000 eurot 2 aasta pikkuse katseajaga.

Prokurör Kaido Tuulemäe ütles otsuse kuulutamise järel Postimehele, et on otsusega rahul, kuna tuli süüdimõistev otsus. Kas on põhjust midagi edasi kaevata, selgub prokuröri sõnul pärast motiveeritud kohtuotsusega tutvumist.