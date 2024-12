Seekord on Ulgusaarlaste saade endale külla kutsunud ühe tegusa sõrulase - Mart Puusepa, kes laskespordi entusiastina on aktiivselt osalenud Kaitseliidu taasloomisel. Aga on kogunud ka väga hinnalise aumärkide kollektsiooni ja et ta on sündinud Ohessaare külas, kutsutakse teda kui Torgu kuningriigi rahapaja hoidjat ka Ohessaare panga järgi Ohessaare pankuriks.