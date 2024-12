VIDEO Saaremaa Nooruse hall on püsti, ülalpidamisraha tuleb veel leida

Eesti jalgpalli liidu juht Aivar Pohlak ütles halli avamisel, et liit on alati soovinud, et sellised objektid looksid võimalikult multifunktsionaalset keskkonda. "Kui vaatame Kuressaaret, siis siin võiks halli ümbritsevat piirkonda nimetada lausa spordipargiks," sõnas ta. Pohlak lisas, et aastakümnete jooksul on Saaremaalt sirgunud palju tippsportlasi, aga viimasel ajal on nende hulk väiksemaks jäänud. "Äkki see kompleks siin aitab kuidagi motiveerida, et Saaremaa sport saaks tõusta tagasi sinna, kus ta Eesti ajaloos on olnud," märkis ta.