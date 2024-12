KÜLAVAHELOOD Torgu kuningriigi uued hõbedast rahatähed, pidu ilma kuningata

"Jõulukuu on jõudnud poole peale. Reedel oli Luutsinapäev, tuleval laupäeval on Toomapäev ja sel päeval kell 11.20, nii nagu kalendris kirjas, algab talv. Paljudes Põhja-Euroopa maades on püha Lucia päev tuntud kui valguse, puhtuse ja neitsite päevana," mõtiskleb saadet sisse juhatades saatejuht Aare Laine.