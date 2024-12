Jüri sõnul käis ta nii laupäeval kui ka pühapäeval jahil ja kuuse puudumine oleks talle kindlasti silma jäänud. Teisipäeva hommikul tuli ta õue ja avastas, et mingi valge asi on bussipeatuse taga. Jüri arvas, et mõni pudel, ja läks seda ära korjama. Siis ta avastaski, et kuuske enam pole.