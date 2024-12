Piloodiks pürgiv saarepiiga pälvis Saare Kaluri stipendiumi

Lisaks märkimisväärsetele akadeemilistele saavutustele (keskmine hinne 4,62)näitab Tiina üles kõrget motivatsiooni õppimisel ning panustab ka lennuakadeemia arengusse. Lennuakadeemia õppeosakonna juhataja Nele Tootsi sõnul on Tiina kiiresti kohanenud õhusõiduki juhtimise eriala õppekorralduses toimunud muudatustega. Lennupraktika algus on küll viibinud, kuid Tiina on suutnud säilitada kõrget motivatsiooni ja keskendumist õpingutele. "Ta on kasutanud vabanenud aega oskuste ja teadmiste arendamiseks, näidates, et suudab pingeolukordades ja ootamatutes olukordades säilitada tasakaalu ja keskendumist," märkis Toots.