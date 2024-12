JÕULUTERVITUSED KODUSAARELE Diana Sulbi Saksamaalt: "Tervitan oma ema, sõbrannasid, õpetajaid ja kõiki teisi kalleid saarlasi - olen mõtetes teiega!"

Diana Sulbi tervitused tulevad Saksamaalt Vulkaneifelist (Rheinland-Pfalzi liidumaal), mis on tuntud oma imekauni looduse poolest. "Nagu ka nimi aimu annab, on tegemist vulkaanilise piirkonnaga ning see on üllataval kombel tänaseni aktiivne. Paanikaks ei ole siiski põhjust, sest viimased pursked toimusid umbes 11 000 aastat tagasi," räägib Diana.