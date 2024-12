Vald plaanib Salmele ühist kooli- ja lasteaiahoonet

Saaremaa abivallavanemad Riina Allik ja Koit Voojärv tutvustasid ideed viimasel Salme osavallakogu istungil. Osavallakogu esimees Andrus Raun ütles, et 40-aastaseks saava koolihoone puuduva ventilatsiooni teema on päevakorral olnud juba aastaid. Tehtud on mitmeid kalkulatsioone, mille järgi pidid tööd algselt maksma 800 000 eurot, aga tänaseks võib summa olla juba kahekordne.