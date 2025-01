Täna on Astes kõigil küttelahendused olemas, mõnel kortermajal keldris oma katlamaja. Kogukonnakogus leiti, et lähteülesanne ja tööde maht tuleks selgemalt ära kaardistada ning seejärel saab korraldada avaliku koosoleku, kus asja arutada.

Kogukonnakogus Astet esindav Sten Janu ütles, et luges kaugkütte-ideest esimest korda koosoleku protokollist. "Minu meelest on see paras umbluu. Kunagised trassid on mitukümmend aastat niisama maa sees seisnud ja ma olen enam kui kindel, et neid täna enam kasutada ei saa," lausus ta.