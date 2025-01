KÜLAVAHELOOD Kokkuhoidvate klassikaaslaste kadestamisväärne traditsioon

Edasi mõtiskleb raadiomees selle üle, on´s meil uueks aastaks plaanid tehtud. Paljude jaoks on tähtis traditsioonidest kinnipidamine. Ja just ühest traditsioonist selles saates juttu tuleb. Vaevalt, et 50 aastat tagasi Kuressaare põhikooli, tõsi, tol ajal, aastal 1975, kandis see õppeasutus Kingissepa 8-klassilise kooli nime, selle 15. lennu 8 b klassi lõpetajad võisid ette näha, et nende üheks traditsiooniks saavad igasuvised klassiekskursioonid.