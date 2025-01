Rallimehed tegid Kihelkonna kooli keldri katuse korda

Initsiatiiv teha korda kooli juures olev mõisaaegne kelder tuli rallikorraldajate poolt. "Algul arvasin, et tore mõte – see on meil ka hoolekogus arutusel olnud –, aga kui ühel hetkel nägin, et Hannes Bõstrov koos abilistega juba toimetab, olin siiralt õnnelik," rääkis Kihelkonna kooli direktor Maarika Naagel.