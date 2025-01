Mobiiltelefon – sõber või vaenlane?

Kõigepealt olgu mainitud, et selle kirjutisega ei soovi ma kedagi isiklikult solvata ega tungida peresiseste kokkulepete tasandile, mis telefonide kasutamist puudutab. Tuginen isiklikule ja minuga samal seisukohal olevate kaasteeliste arvamusele. Ajendi seda teemat käsitleda andsid mulle õpilased, nende vanemad ja viimasena 2. jaanuari "Aktuaalses kaameras" kuuldu. Samuti tõik, et Rootsi riigis on mobiiltelefonid koolis suisa keelatud.