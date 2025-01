"Ära vali pooli enne, kui tead kogu lugu..." Tragöödia Kuressaares

Politseijuht Rainer Antsaar märkis, et kella 15 ajal esmaspäeval sai politsei väljakutse abivajava inimese kohta. Patrull leidis korterist mehe ja kuna tal oli nuga, kasutati tema rahustamiseks taserit ehk elektrišokirelva.

"Kinnipidamise käigus selgus, et mees oli ennast sedavõrd tõsiselt vigastanud, et tema elu ei õnnestunud meedikute pingutustest hoolimata päästa," rääkis Antsaar. Ta kinnitas, et mehe surmas ei ole alust kahtlustada kuritegu.