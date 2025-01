Jäätmevedaja jäi mitmel pool lumega kimpu

AS Eesti Keskkonnateenused juhatuse esimees Argo Luude ütles, et eelmisel nädalal teenindas ettevõte Saaremaal ca 2100 klienti, valdavalt teeolude tõttu jäi teenindamata 67 klienti ehk umbes 3%. "Klientidele, kellel on vedu jäänud teostamata, anname teada veo teostamata jäämise põhjused ning pakume välja ka uue aja, millal tuleme uuesti jäätmetele järgi," sõnas ta.

Luude tuletas meelde, et talvisel ajal võibki esineda rohkem graafikust kõrvalekaldeid, sest lumesaju ja tuisuga keskenduvad teehooldajad eelkõige põhimaanteede korrashoiule ja kõrvalteedel võivad teeolud olla läbimatud. "Samuti palume klientidel vaadata, et mis seisukorras on konteineri ümbrus, et sinna ei oleks tuisanud lumi või ei oleks seal jää, nii et konteineri tühjendamine on töötajale ohtlik," lisas ta.