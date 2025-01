Muinsuskaitseamet uurib Kaali meteoriidileiu autentsust

Muinsuskaitseameti arheoloogiliste leidude nõunik Nele Kangert ütles, et tegu on Poola detektoristi leidudega, millest eelmise aasta oktoobris kirjutas ka Saarte Hääl. Detektorist on Kangerti sõnul kõik leiud, potentsiaalselt kas meteoriiditükid või arheoloogilised sepatöö- või rauasulatusjäägid, ametile üle andnud.

Et selgeks teha, kas tegu on meteoriitset või inimtekkelist päritolu materjaliga, saadab muinsuskaitseamet leiud Tartu ülikooli ekspertiisi. Seal määratakse metallitükkide keemiline koostis röntgenfluorestsents- ehk XRF-meetodiga, mis ei nõua leidudesse füüsilist sekkumist. Leidude keemilise koostise määramise järel saab kindlalt öelda, millega tegemist. "Kui leiud on ikkagi meteoriiditükid, siis tagastame need leidjale, aga vähemalt oleme saanud leiud dokumenteerida," sõnas Kangert.