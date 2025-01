KONTEINERID UMBSELT TÄIS Kasutatud riided vedelevad kottide viisi konteinerite ümber sulavees

Humana Eesti infojuht Mari-Helene Kaber selgitas, et konteinerid kuuluvad vallale nende tühjendamissagedus on 1-3 korda nädalas. "Kuna pühade ajal toodi konteineritesse tavapärasest rohkem asju, tulenes sellest ka ületäituvus," märkis ta.

Kairi Niit, valla keskkonnaosakonna juhataja nentis, et riidekonteinerid on paigaldatud avalikku ruumi selleks, et koguda kasutuskõlblikke rõivaid, jalanõusid ja mänguasju. "Kui rõivakonteineris ruumi ei ole, palume oma esemed tuua konteinerisse pärast selle tühjendamist või viia mõnda teise rõivakonteinerisse."